В США назвали условие для вступления Украины в НАТО

В США назвали условие для возможного вступления Киева в НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома подчеркнул, что для этого Украине нужно победить в конфликте с Россией.

Возможно ли это на самом деле, Кирби уточнять не стал. Он напомнил, что решение о расширении военного блока принимают все страны, входящие в него, и что "незалежной" необходимо работать над искоренением коррупции.