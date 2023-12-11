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В США не исключают возвращение всеобщей воинской обязанности
Политика Белого дома может привести к возвращению всеобщей воинской обязанности в Соединенных Штатах. Об этом заявил бывший советник экс-президента США. По мнению Дага Бэндоу, желание Америки "править миром" втягивает армию в различные конфликты, а это отпугивает потенциальных новобранцев. При этом на сегодня Вооруженные силы США испытывают большую нехватку личного состава. Однако, отмечает Бэндоу, даже введение всеобщей воинской обязанности не решит проблему. Уровень качества боевой подготовки американских военных упадет в несколько раз, не говоря уже о дисциплине и боевом духе.
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