В США не прекращаются протесты против расовой дискриминации

Акции проходят уже шестой день подряд. В более чем 40 городах власти были вынуждены ввести комендантский час, так как митинги перерастали в крупные столкновения со стражами порядка. Для стабилизации ситуации привлечена Национальная гвардия. Для прекращения разрушений, причиненных бунтующими, применяются слезоточивый газ и резиновые пули. Задержано свыше тысячи человек. А в Миннеаполисе мужчина въехал в толпу на грузовике. К счастью, все произошло на широкой магистрали. Люди успели разбежаться, никто не пострадал. География протестов расширяется. Мирно отстаивают права темнокожих в Канаде, Дании, Германии и Великобритании.