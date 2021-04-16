В США не утихают и расовые протесты

Вот уже пятую ночь сотни демонстрантов собираются возле полицейских участков в Бруклин-Сентер. Митингующие пытаются прорваться через железные заграждения, установленные полицией в целях безопасности. Напомним, протесты начались из-за убийства 20-летнего афроамериканца. Офицера полиции, которая открыла по юноше огонь, выпустили из заключения под залог в 100 тысяч долларов. Но уже завтра она выступит в суде.