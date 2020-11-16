В США не утихают послевыборные перипетии

Победивший пока (по версии СМИ) демократ Джо Байден, еще не вступив в должность, уже разрабатывает общенациональный план борьбы с пандемией. Республиканец Дональд Трамп пытается заставить власти штатов пересчитать голоса. Накануне действующий глава Белого дома заявил, что на этих выборах Конституция США нарушалась так серьезно, как никогда ранее. Он вновь напомнил о случаях, когда наблюдателей-республиканцев не подпускали к подсчету голосов и миллионов бюллетеней, пришедших по почте, после завершения основного дня голосования.