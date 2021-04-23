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В США не утихают расовые протесты

Новая волна демонстраций началась после того, как полицейский застрелил 16-летнюю девушку. Принято решение к ответственности его не привлекать: убитая была вооружена ножом. Это привело к росту агрессии на улицах. Массовые акции проходят в десятках городов Соединенных Штатов и часто перерастают в столкновения с полицией. Массовые манифестации в Миннеаполисе и Портленде. Теперь к марафону протестов присоединились жители Элизабет-тауна в северной Каролине. Здесь на днях полицейский застрелил чернокожего отца десятерых детей. Активисты осаждают городской совет, требуя наказать убийц.

В США ужесточают законы о массовых акциях

Конфликты на расовой почвеи массовые протесты заставляют власти закручивать гайки. Во Флориде, например, резко ужесточают законы о массовых мероприятиях. Если в акции принимает участие более 25-ти человек и пострадали люди -это квалифицируется как бунт. Владельцы магазинов получают право стрелять в мародеров. Если в ходе незаконной акции случился наезд на ее участников, водитель освобождается от ответственности.

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