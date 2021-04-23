В США не утихают расовые протесты

Новая волна демонстраций началась после того, как полицейский застрелил 16-летнюю девушку. Принято решение к ответственности его не привлекать: убитая была вооружена ножом. Это привело к росту агрессии на улицах. Массовые акции проходят в десятках городов Соединенных Штатов и часто перерастают в столкновения с полицией. Массовые манифестации в Миннеаполисе и Портленде. Теперь к марафону протестов присоединились жители Элизабет-тауна в северной Каролине. Здесь на днях полицейский застрелил чернокожего отца десятерых детей. Активисты осаждают городской совет, требуя наказать убийц.



