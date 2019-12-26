ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США неизвестный застрелил двух человек и покончил с собой

Трагедией закончилась стрельба в американском штате Флорида. Неизвестный открыл огонь в жилом доме. Злоумышленник убил двух человек и покончил с собой. Личности погибших не разглашаются. Во время нападения в здании находились еще четверо детей младше 10 лет. К счастью, они не пострадали. Что стало мотивом преступления пока не известно.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все