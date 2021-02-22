В США немецких спецназовцев приняли за террористов

Волну паники в американской Аризоне спровоцировали двое немецкихспецназовцев - они участвовали в совместных с коллегами из Пентагона учениях.Бойцы покинули базу, чтобы навести справки в местной больнице: лечат ли здесьот коронавируса? При этом немецкие солдаты показались медикам похожими набоевиков из фильма "Крепкий орешек" - как акцентом, так и поведением. Овероятных заговорщиках сообщили в ФБР, а бюро приступило к проведениюантитеррористической операции. Только вмешательство посольства ФРГпредотвратило аресты с перестрелками.