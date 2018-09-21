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В США несколько человек открыли огонь по людям

Очередная стрельба в США. В городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, несколько человек открыли огонь по людям, собравшимся за поминальным столом. В результате были ранены семь человек. Среди них - 8-летний ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу. Их жизни вне опасности. Очевидцы рассказывают, что 10-15 выстрелов были совершены с улицы. Стрелков разыскивают.

Выстрелы прогремели и недалеко от аэропорта Майами. Неизвестный мужчина открыл огонь по правоохранителям из автомата Калашникова. Стрелок был ликвидирован.

Напомним, ранее мы сообщали о стрельбе в американском штате Мэриленд. 26-летняя девушка открыла огонь по сотрудникам склада аптечной сети. В результате три человека погибли, еще трое получили ранения. Стрелявшая совершила самоубийство.  