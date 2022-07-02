В США ни дня без стрельбы - в Чикаго неизвестный ранил из пистолета четверых

В США очередной инцидент со стрельбой на улице. В Чикаго неизвестный ранил из пистолета четверых. Они доставлены в больницу, один в крайне тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места преступления. Полиция проводит расследование.



А в штате Кентукки двое полицейских были убиты. Они пытались привести в исполнение ордер об аресте мужчины, подозреваемого в домашнем насилии. Тот открыл огонь и застрелил правоохранителей. Еще один офицер был ранен. Нападавший сдался через несколько часов после переговоров с полицией.

