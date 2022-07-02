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В США ни дня без стрельбы - в Чикаго неизвестный ранил из пистолета четверых

В США очередной инцидент со стрельбой на улице. В Чикаго неизвестный ранил из пистолета четверых. Они доставлены в больницу, один в крайне тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места преступления. Полиция проводит расследование.

А в штате Кентукки двое полицейских были убиты. Они пытались привести в исполнение ордер об аресте мужчины, подозреваемого в домашнем насилии. Тот открыл огонь и застрелил правоохранителей. Еще один офицер был ранен. Нападавший сдался через несколько часов после переговоров с полицией.


71 % американцев против переизбрания Байдена

С эпидемией насилия в стране обещал бороться Джо Байден. Однако подобные заявления уже не обманывают американских избирателей. Согласно недавнему опросу, 71 % американцев высказались против повторного избрания Байдена на новый президентский срок. Противоположного мнения придерживаются 29 % респондентов. Около половины из противников второго срока Байдена сказали, что он "плохой президент", треть заявили, что Джо "слишком стар", а четверть считают, что американскому руководству нужны перемены.

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