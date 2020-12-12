В США новая волна протестов против фальсификации выборов

К слову, сегодня ночью в США пройдет еще одна волна маршей против результатоввыборов. Как сообщает интернет-платформа Stop the steal, демонстранты пройдутвокруг Капитолия, Верховного суда и Минюста США "с молитвой, чтобы стеныкоррупции и фальсификации американских выборов рухнули". Митинги пройдут ив столицах Джорджии, Пенсильвании, Мичигана, Висконсина, Невады и Аризоны.