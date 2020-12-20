В США новый суточный рекорд заражений

В мире инфицированных уже более 76 с половиной миллионов. Число погибших приближается к 1 миллиону 700 тысячам. Мировой лидер в печальной статистике - США. В стране зафиксировали новый суточный рекорд - более 400 тысяч случаев. В Штатах полным ходом идет вакцинация, при этом уже есть пять случаев сильной аллергической реакции на препарат Pfizer. Разрешение на использование получила также вакцина от компании Moderna

Европа закрывается перед праздниками. 24 декабря жесткий локдаун начнется в Италии. До 6 января в стране будут закрыты магазины. Исключение - продуктовые и аптеки. Запрещается переезжать из региона в регион. С 28 декабря до 17 января на общенациональный карантин уйдет и Польша. В Великобритании - в Лондоне и на востоке Англии - с сегодняшнего дня закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские, спортзалы, рестораны, пабы и кафе. Введены ограничения на передвижение граждан. Это связано с распространением нового штамма коронавируса, который передается гораздо быстрее обычного. После Рождества такие же ограничения введет и Шотландия.



