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В США обанкротился один из крупнейших банков
В США прекращена работа одного из крупнейших финансовых учреждений страны "Силикон Вэлли Банка", который специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины.
На днях банк объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь дополнительно выпустит акций более чем на 2 миллиарда. Вкладчики ринулись снимать свои средства, в итоге отток капитала настолько ускорился, что регулятор был вынужден объявить о банкротстве банка.
Сейчас он передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала используют для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.
По оценке телеканала CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. А издание Wall Street Journal выразило опасения в связи с возможной цепной реакцией в финансовой системе США.
Компания Ford планирует массовые сокращения
Массовые увольнения грядут в компании Ford. Американский автопроизводитель намерен сократить порядка 1100 сотрудников своего завода в Испании. В настоящее время на предприятии в городе Альмусафес работают около 5 800 человек.
Планы по сокращению пятой части трудового коллектива оправдывают переходом на производство электромобилей. Та же причина называлась и в прошлом месяце, когда компания объявила об увольнении порядка 3 800 рабочих на заводах в Германии и Великобритании.
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