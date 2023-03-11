В США обанкротился один из крупнейших банков

В США прекращена работа одного из крупнейших финансовых учреждений страны "Силикон Вэлли Банка", который специализировался на работе со стартапами Кремниевой долины.

На днях банк объявил, что совершил неудачную операцию с ценными бумагами и для компенсации потерь дополнительно выпустит акций более чем на 2 миллиарда. Вкладчики ринулись снимать свои средства, в итоге отток капитала настолько ускорился, что регулятор был вынужден объявить о банкротстве банка.

Сейчас он передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов. Остаток капитала используют для компенсации вкладчикам и погашения задолженности перед кредиторами.

По оценке телеканала CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года. А издание Wall Street Journal выразило опасения в связи с возможной цепной реакцией в финансовой системе США.

Компания Ford планирует массовые сокращения

Массовые увольнения грядут в компании Ford. Американский автопроизводитель намерен сократить порядка 1100 сотрудников своего завода в Испании. В настоящее время на предприятии в городе Альмусафес работают около 5 800 человек.

