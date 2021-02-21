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В США обломки загоревшегося двигателя Boeing 777 упали на жилые дома
ЧП в США. Обломки загоревшегося двигателя пассажирского самолета упали на жилые дома. У Boeing 777 во время полета из Денвера в Гонолулу отказал мотор. К счастью, машина смогла успешно вернуться в аэропорт. На борту находилось около 240 человек. Однако в результате поломки части обшивки обрушились на жилой район Брумфилда, что напугало местных жителей.
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