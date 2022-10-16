В США обрушились с критикой на Байдена

Американцы сыты по горло политикой президента Джо Байдена, который игнорирует их насущные проблемы. Это заявление в эфире телеканала Fox News сделал сенатор-республиканец Рик Скотт, пишет БелТА.



По его словам, нынешняя американская администрация ведет себя как ребенок, не желающий брать на себя ответственность. Сенатор обвинил Байдена и Демократическую партию в провоцировании высокой инфляции, которая больно бьет по жителям США. "Американцы сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду. Их президента не волнует преступность", - подчеркнул Рик Скотт.



Сенатор считает, что Байден не хочет говорить о проблемах или же винит в них других людей. "Он витает в мире грез. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства. Ему никогда не приходилось брать на себя риски", - сказал он.