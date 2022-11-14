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В США обвинили демократов в отмывании денег с помощью Украины
Неожиданный аспект обнаружился в скандальном банкротстве крупной криптовалютной биржи FTX. Как сообщатся, через нее, скорее всего, отмывались деньги для Демократической партии США. Схема была незамысловата. На военную помощь Украине из американского бюджета были ассигнованы 50 миллиардов долларов: часть из них из Киева поступила на криптобиржу, а оттуда перечислена на нужды демократов.
Десятки миллиардов долларов - это помощь Украине США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России. Украина на самом деле не использовала, она инвестировала эти деньги в биржу FTX, которая теперь обанкротилась. Это огромная схема демократов по отмыванию денег. Сэм Бэнкман Фрид - "спонсор номер два" Демократической партии. Он был частью схемы, в которой демократы требовали деньги, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе, чтобы украсть выборы-2022 в США. Вот почему они требовали деньги - чтобы забрать их себе.
Капитализация FTX достигала в определенный момент 200 миллиардов долларов. На днях криптобиржа объявила о банкротстве. При этом что-то около миллиарда клиентских долларов со счетов компании исчезло. По словам Скотта Беннета, процедура банкротства была запущена специально для того, чтобы скрыть операции по отмыванию денег и запуску их в теневой оборот.
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