Десятки миллиардов долларов - это помощь Украине США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России. Украина на самом деле не использовала, она инвестировала эти деньги в биржу FTX, которая теперь обанкротилась. Это огромная схема демократов по отмыванию денег. Сэм Бэнкман Фрид - "спонсор номер два" Демократической партии. Он был частью схемы, в которой демократы требовали деньги, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе, чтобы украсть выборы-2022 в США. Вот почему они требовали деньги - чтобы забрать их себе.