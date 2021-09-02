ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США объявили угрозу наводнений из-за циклона "Ида"

Штаты продолжает атаковать природа. Из-за циклона "Ида" по северо-востоку объявлена угроза наводнений. В числе территорий, подверженных риску, Нью-Йорк. Вода из водостоков вырывается обратно на поверхность. В мегаполисе уже затопило здание аэропорта и метро.

Обрушившись на побережье Луизианы, ураган принес огромные разрушения, оставив без электричества около 2 миллионов американцев. Не менее 6 человек погибли.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все