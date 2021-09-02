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В США объявили угрозу наводнений из-за циклона "Ида"
Штаты продолжает атаковать природа. Из-за циклона "Ида" по северо-востоку объявлена угроза наводнений. В числе территорий, подверженных риску, Нью-Йорк. Вода из водостоков вырывается обратно на поверхность. В мегаполисе уже затопило здание аэропорта и метро.
Обрушившись на побережье Луизианы, ураган принес огромные разрушения, оставив без электричества около 2 миллионов американцев. Не менее 6 человек погибли.
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