В США объявили угрозу наводнений из-за циклона "Ида"

Штаты продолжает атаковать природа. Из-за циклона "Ида" по северо-востоку объявлена угроза наводнений. В числе территорий, подверженных риску, Нью-Йорк. Вода из водостоков вырывается обратно на поверхность. В мегаполисе уже затопило здание аэропорта и метро.