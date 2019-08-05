В США объявлен трехдневный траур по погибшим в результате расстрелов в Огайо и Техасе

В США объявлен трехдневный траур по погибшим в результате двух массовых расстрелов в штатах Огайо и Техас. Соболезнование Дональду Трампу в связи с многочисленными жертвами направил Президент Беларуси. Напомним, в Огайо стрелок был ликвидирован полицейскими, когда пытался прорваться в переполненный бар. Как выяснилось, оружие он приобрел через интернет. Если бы ему удалось проникнуть в здание, число убитых было бы катастрофическим. Погибли 9 человек. 26 ранены. В Техасе мужчина напал на посетителей торгового центра "Уолмарт". Убиты 21 человек. Еще 26 ранены. Стрелку предъявлено обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами, что может привести к вердикту - "смертный приговор". Новая череда трагических событий не оставляет равнодушных. Полузащитник и капитан клуба "Филадельфия Юнион" Алехандро Бедойя, прямо во время матча потребовал прекратить насилие с применением оружия.