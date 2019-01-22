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В США объявляют номинантов премии "Оскар"

Итак, в категории "Лучший зарубежный фильм" представлены "Холодная война", "Капернаум", "Рома", "Магазинные воришки". В номинации "Лучший фильм" поборются 8 лент: "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Черная пантера", "Власть", "Звезда родилась".

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