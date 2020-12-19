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В США одобрили еще одну вакцину компании Moderna
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение о регистрации препарата. К февралю власти США надеются привить около 100 миллионов человек.
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