ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США одобрили еще одну вакцину компании Moderna

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение о регистрации препарата. К февралю власти США надеются привить около 100 миллионов человек.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все