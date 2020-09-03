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В США одобрили строительство коммерческого реактора

Власти Соединенных Штатов впервые разрешили строительство коммерческого ядерного реактора прямо в населенном пункте. Его планируют возвести на территории американского Министерства энергетики в штате Айдахо. Отмечается, что мощности небольшого реактора хватит для обеспечения питания более 50 тысяч домов. Проект предусматривает строительство 12 маленьких реакторов. Его реализация планируется до 2030 года. Компания-производитель гарантирует расширенные функции самоохлаждения и автоматического отключения.

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