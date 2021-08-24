В США оправдали полицейского, застрелившего ветерана ВВС

В США оправдали офицера полиции, который застрелил участницу штурма Капитолия 6 января. "Голос Америки" приводит текст заявления полиции Капитолия. В нем говорится, что поведение офицера было законным и соответствовало политике департамента, которая гласит, что "офицер может использовать смертоносную силу только в том случае, если обоснованно считает, что действие направлено на защиту человеческой жизни". Офицер выстрелил в 35-летнюю Эшли Бэббит через мгновение после того, как другие мятежники разбили стеклянную дверь возле Палаты представителей. Женщина была ветераном Военно-воздушных сил США.