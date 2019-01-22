В США определили номинантов престижной американской кинопремии "Оскар"

В категории "Лучший зарубежный фильм" представлены "Магазинные воришки" японца Хирокадзу Корээда, "Капернаум" ливанки Надин Лабаки, "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона, "Холодная война" поляка Павла Павликовского. Двое последних претендуют на звание лучшего режиссера. Конкуренцию им составят греческий постановщик Йоргос Лантимос, а также американцы Спайк Ли и Адам Маккей. За "Золотого рыцаря" в главной номинации "Лучший фильм" поборются сразу 8 лент: "Черный клановец", "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Зеленая книга", "Рома", "Черная пантера", "Власть", "Звезда родилась". Победителей объявят в Лос-Анджелесе 24 февраля.