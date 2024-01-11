В США опробуют новый способ казни заключенных

В США впервые казнят заключенного с помощью чистого азота - "первопроходцем" станет Кеннет Смит, которого осудили за заказное убийство. Мужчину уже пытались казнить год назад с помощью смертельной инъекции, однако не смогли ввести в вену катетер. Теперь на нем опробуют новый способ - заставят дышать только азотом, что вызовет гипоксию и приведет к смерти. Адвокаты осужденного пытались оспорить это решение, утверждая, что данный метод отличается жестокостью, а их подзащитного незаконно используют в качестве испытуемого. Однако суд в Алабаме не внял аргументам юристов. В США данный вид казни разрешен в трех штатах, однако до сих пор ни разу не применялся на практике. Казнь Смита назначена на 25 января.