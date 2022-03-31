В США опубликованы данные опроса: экономическая политика Байдена провальна

В США опубликованы данные опроса Квиннипэкского университета: гражданам, в частности, задавали вопрос - кто, по их мнению, виноват в росте цен на автомобильное топливо? 41 процент респондентов заявили, что причиной дороговизны является политика Байдена. Еще четверть опрошенных обвиняют в этом режим антироссийских санкций. Таким образом попытка Белого дома отвлечь внимание американцев от внутренних проблем и перевести фокус на проблемы внешние явно не увенчалась успехом, и это отразилось на популярности Байдена: его рейтинг к настоящему моменту снизился до 34 процентов. Более того, социологи говорят об уверенной победе Трампа над нынешним президентом, если бы выборы состоялись сейчас: преимущество составило бы 7 процентов голосов.