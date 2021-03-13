В США от рук полицейского погибла 31-летняя афроамериканка

В США снова убийство темнокожего. На этот раз от рук офицера погибла 31-летняя афроамериканка. Правоохранитель остановил машину, владельцу которой было выписано шесть штрафов за наркотики. Полисмен решил задержать хозяйку авто, но женщина начала убегать. Чтобы ее усмирить, полицейский выстрелил в нее из электрошокера, но она в ответ начала стрелять из пистолета. Тогда страж порядка тоже применил боевое оружие. В результате перестрелки женщина скончалась на месте.