В США откажутся от продаж машин на бензине

В США планируют с 2035 года запретить продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем. Пока планы касаются только штата Калифорния (к слову, ведущего автомобильного рынка страны), но не исключено, что продажу бензиновых авто запретят и в других штатах. При этом американцам не будет запрещено владеть автомобилями на бензине или продавать их. Такой шаг призван сократить к 2050 году на 80 % вредные выбросы от авто на бензине и стимулировать переход американцев на пользование электротранспортом. Однако часть экспертов считает такой запрет неэкологичным по отношению к работникам автомобильной отрасли, ведь отказ от машин на бензине неминуемо приведет к потере ими рабочих мест, а также в целом к росту потребительских расходов американцев.



