3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В США откажутся от продаж машин на бензине
В США планируют с 2035 года запретить продажу новых легковых и грузовых автомобилей с бензиновым двигателем. Пока планы касаются только штата Калифорния (к слову, ведущего автомобильного рынка страны), но не исключено, что продажу бензиновых авто запретят и в других штатах. При этом американцам не будет запрещено владеть автомобилями на бензине или продавать их. Такой шаг призван сократить к 2050 году на 80 % вредные выбросы от авто на бензине и стимулировать переход американцев на пользование электротранспортом. Однако часть экспертов считает такой запрет неэкологичным по отношению к работникам автомобильной отрасли, ведь отказ от машин на бензине неминуемо приведет к потере ими рабочих мест, а также в целом к росту потребительских расходов американцев.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
С чего начинается Родина - рассуждаем вместе в рубрике "Неспортивное поведение"
Председатель Беллегпрома: Роль профсоюзного движения на производстве значима и незаменима
"В открытом доступе": как в советское время чтили память защитников Брестской крепости
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов