В США отложили голосование по законопроекту о запрете импорта энергоносителей из России

Сонный Джо накануне громогласно заявил, что США вводит запрет на весь импорт российских нефти и газа. Но что-то пошло не так. Издание "Политико" сообщает, что голосование по законопроекту отложили. Уже известно, что Штаты не будут вводить запрет на импорт российского урана, поскольку от него зависит работа АЭС.





Рекордный рост цен на бензин в США

Тем не менее слова Байдена повлияли на стоимость бензина на американских заправках. Цены тут же взяли исторический максимум. При этом счетчик продолжает крутиться вместе с заявлениями Байдена. А что говорят по этому поводу сами американцы.

В поисках альтернативы

Евросоюз решил не вводить прямого эмбарго. Брюссель намерен только снизить закупки энергоносителей. Еврокомиссия предлагает отказаться от российских нефти, угля и газа только к 2039 году.

В Еврокомиссии предложили жителям ЕС понизить температуру в квартирах

При этом потребителям на полном серьезе рекомендуют понизить температуру в домах.

Франс Тиммерманс, заместитель председателя Еврокомиссии:

Энергетическая катастрофа для ЕС

Однако такие ограничения ударят в том числе и по Украине. Из-за военного положения она отключается от энергосистем Беларуси и России, а в начале следующего года вроде как намерена стать частью европейской электросети и соответственно столкнуться с теми же проблемами, что и европейцы. В самом ЕС призывы сократить импорт российских энергоносителей вызвали разногласия.

Анналена Бербо, министр иностранных дел Германии:

Энергокризис: европейцев призывают затягивать пояса

Санкции Запада в отношении России уже обернулись и резким повышением цен на топливо практически по всей Европе. Литовские издания называют этот рост "шокирующим". Руководство Латвии рекомендует своим гражданам "умерить аппетиты" и реже ездить на своих авто и обещает в будущем сезоне высокие тарифы на отопление. "Охладить" свои дома рекомендует и замглавы Еврокомиссии. Что думают люди, их никогда не интересовало.

Эмоциональная реакция рынков