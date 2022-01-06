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В США отмечают годовщину штурма Капитолия
Посольство США в Казахстане еще в декабре выпустило предупреждение о вероятности массовых протестов в стране. А нынешние оголтелые казахские погромы США настойчиво называют "мирными акциями".
Годовщину одной из таких "отмечает" (если так можно сказать) американский народ. 6 января 2021 года возмущенные фальсификацией результатов президентских выборов американцы устроили штурм "обители демократии" - здания Капитолия. И сегодня охрана объекта - в режиме повышенной готовности. И тогда полиция Капитолия действовала по инструкции - стрелять на поражение. В упор расстреляли ветерана ВВС США Эшли Бэббит.
Патриотка и честная налогоплательщица пришла на акцию без оружия. Но как сторонница Трампа получила пулю. Всего было ликвидировано пятеро мятежников.
Облавы и суды над участниками тех событий продолжаются до сих пор. Обвинения предъявлены более чем 725 американцам практически в каждом из штатов. Пока самым суровым наказанием стал пятилетний тюремный срок, но разбирательства впереди. Президент Байден расценил штурм Капитолия как "вооруженное восстание", а его участников объявил "внутренними террористами".
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