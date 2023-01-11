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В США отменили все авиарейсы

В США отменены все авиарейсы. Полтора часа назад произошел масштабный сбой в системе оповещения NOTAM, сообщает NBC.

Извещение для пилотов содержит весь необходимый пакет информации для полетов и рассылается средствами электросвязи.

Фото:pixabay.com

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