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В США отметили День независимости

Праздник приурочен к принятию в 1776 году декларации, провозглашавшей свободу Соединенных Штатов от Великобритании. Это главный национальный праздник страны, однако второй год подряд его отметили без традиционных парадов и концертов. Американский народ поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.


От имени народа Республики Беларусь и от себя лично поздравляю всех американцев с Днем независимости. Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своемусуверенитету, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей. Сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов -от экономических до гуманитарных - в общих интересах и взаимно обогащая друг друга. Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений.


"В этот особенный день искренне желаю всем жителям США мира, солидарности и уверенности в завтрашнем дне", - говорится в поздравлении.


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