В США отметили День независимости

От имени народа Республики Беларусь и от себя лично поздравляю всех американцев с Днем независимости. Наши народы очень хорошо знают настоящую цену своемусуверенитету, вместе сражались за него во время мировых войн прошлого века с оружием в руках и готовы защищать свою независимость во имя мира, стабильности и безоблачного будущего своих детей. Сегодня Беларусь и США реализуют ряд значимых проектов -от экономических до гуманитарных - в общих интересах и взаимно обогащая друг друга. Убежден, что разноплановые связи между представителями бизнеса, простыми гражданами неподвластны политической конъюнктуре и станут залогом доверительных и уважительных отношений.