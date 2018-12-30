В США парализован выпуск известнейших газет

И это все из-за масштабной кибератаки на крупнейшую типографию Лос-Анджелеса. Из-за вредоносного вируса свежие выпуски таких изданий, как Street Journal, New York Times и Los Angeles Times были напечатаны гораздо меньшим тиражом. Так что далеко не все подписчики получат печатные версии газет. Сейчас проблемой занимаются специалисты. Выяснить, кто устроил атаку, пока не удалось. Известно лишь, что хакеры действовали за пределами Америки.