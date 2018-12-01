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В США пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время полета
Пассажирский самолет авиакомпании "Фронтье" в США потерял обшивкудвигателя во время полета и вынужденно вернулся в аэропорт. Инцидент произошел во время перелета из Лас-Вегаса в Тампу. Черезнесколько минут после взлета пассажиры "Аэробуса-320" увидели в иллюминаторы, как у двигателя отходитобшивка. Они и вызвали проводников. На борту лайнера находился 171 пассажир и 6членов экипажа. Никто не пострадал.
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