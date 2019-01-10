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В США передвинули здание весом 350 тонн

Самую старую в Вашингтоне синагогу сдвинули при помощи огромной платформы на 70 метров. Это необходимо для того, чтобы построить Еврейский музей города. Открыть его планируют через два года. И синагога будет одним из главных экспонатов.

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