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В США пикап протаранил остановку школьного автобуса: погибли трое детей

ЧП в американском штате Индиана. Пикап протаранил остановку школьного автобуса: погибли трое детей. Это два шестилетних брата-близнеца и их девятилетняя сестра. В результате инцидента еще один ребенок попал в больницу с различными травмами. По предварительной версии, за рулем пикапа была молодая девушка. Ее допрашивает полиция.

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