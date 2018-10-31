В США пикап протаранил остановку школьного автобуса: погибли трое детей

ЧП в американском штате Индиана. Пикап протаранил остановку школьного автобуса: погибли трое детей. Это два шестилетних брата-близнеца и их девятилетняя сестра. В результате инцидента еще один ребенок попал в больницу с различными травмами. По предварительной версии, за рулем пикапа была молодая девушка. Ее допрашивает полиция.