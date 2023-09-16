В США планируют нарастить объем выпуска боеприпасов для Украины

В Штатах планируют нарастить объем выпуска боеприпасов для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на замглавы Пентагона.

По словам военного чиновника, в 2025 году в США до 100 тыс. единиц в месяц увеличат объемы производства артиллерийских снарядов. Сейчас их выпускают 28 тыс., а несколько месяцев назад было наполовину меньше. Отметим, за время конфликта Пентагон отправил на Украину более 2 млн таких снарядов, а общая сумма военной помощи превысила 43 млрд долларов.