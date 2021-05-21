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В США планируют ввести глобальный корпоративный налог

В США планируют ввести глобальный корпоративный налог в размере не менее 15 %. Такое заявление прозвучало в Минфине страны. В ведомстве отметили, что это наименьшая возможная ставка и нужно продолжать дискуссии, чтобы поднять ее.

На данный момент мировой налог на корпорации установлен на нулевом уровне. А это подрывает возможности США увеличивать свои доходы. Ранее министр финансов заявила, что действующее законодательство"ставит США в невыгодное положение", поскольку побуждает американские компании "переносить за рубеж производство и инвестиции" в стремлении избежать высокого налогообложения.


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