В США подписали временный бюджет

Шатдауна не будет! В США подписан временный бюджет сроком до 3 декабря! Конгресс принял законопроект всего за несколько часов до возможного наступления - крайнего срока работы правительственных структур. Окончательный проект бюджета не удалось согласовать из-за разногласий по госдолгу. К слову, его нужно поднять до 18 октября, иначе США грозит дефолт. Напомним, предыдущий шатдаун приостановил работу правительства в 2018 году. Тогда работники вынуждены были уйти в отпуск на 35 дней.



