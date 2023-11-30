В США подвели итоги президентства Байдена

В США подвели итоги правления Байдена. Три года работы американской администрации во главе с нынешним президентом стали худшими в статистике жертв и пострадавших от вооруженного насилия среди молодежи.

По данным Архива насилияс применением огнестрельного оружия, в 2023 году в результате стрельбы пострадали или погибли почти 6 тыс. человек в возрасте до 18 лет.



