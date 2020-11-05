В США политическая интрига сохраняется

Там подводят итоги голосования на выборах. За первенство, напомним, борются действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Выборы в США: подсчет голосов продолжается



На данный момент лидирует кандидат от демократов. У Джо Байдена 50,4 % голосов. У Трампа – 48 %. Однако исход политической кампании по-прежнему не определен. Спорной остается ситуация в Пенсильвании и Филадельфии. Там приостановили подсчет полученных по почте голосов по решению суда. В Висконсине разница между Байденом и Трампом менее 1 %. Это позволяет кандидату добиваться пересчета голосов, что уже потребовал штаб Трампа. Кроме того, до сих пор не учтены все бюллетени, которые избиратели присылали по почте.



Протесты в США на фоне выборов



Подсчет голосов проходит на фоне уличных беспорядков. Столкновения с участием сторонников Трампа, Байдена и активистов Black Lives Matter в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Вашингтоне, Миннеаполисе и Чикаго. В общей сложности более сотни протестных акций.



В Портленде к митингующим присоединились анархисты. Они блокировали движение, били витрины магазинов, жгли американские флаги. В город пришлось ввести Нацгвардию.

Агрессивным протестом отличился Нью-Йорк. Демонстранты выкрикивали оскорбления в адрес правоохранителей и разжигали костры на улицах. На Манхэттене начались стычки. Задержаны полсотни человек.



Столкновения протестующих с полицией произошли и на улицах Денвера после победы в этом штате Джо Байдена. Полиция разгоняла толпу при помощи газа и перцовых баллончиков.