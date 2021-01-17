В США политикой стало все: и ведение блогов, и кинематограф, и вся общественная жизнь

Драматические события последних недель в США, казалось бы, к атлетизму не имеют никакого отношения. Но большой спорт - это самый чувствительный индикатор политического здоровья или, напротив, нездоровья. И вот МОК объявляет: у Лос-Анджелеса могут отобрать право проведения Олимпийских игр - 2028 из-за того, что конгресс США пытается активно манипулировать олимпийским движением.

А американская Ассоциация гольфа отказывается от проведения своего традиционного ежегодного турнира на полях, которые принадлежат Трампу. В иное время и то, и другое было бы только спортивной новостью, но не сегодня. В Соединенных Штатах теперь политикой стало все: и ведение блогов, и кинематограф, и вся без исключения общественная жизнь. И спорт, конечно, в том числе. Смотрим репортаж.

Большая американская политика обычно это игра вдолгую, где единица измерения времени - двухлетний цикл: от выборов в палату представителей до выборов в сенат и президентских, потом все заново. Если в кулинарных терминах, это неспешная варка лягушки, в качестве которой выступает рядовой избиратель: к моменту, когда приходит пора выбирать, электорат незаметно для самого себя готов голосовать единственно возможным образом. Вот только на сей раз политика сделалась бурнокипящей: рядовой избиратель от того истово корчится, настолько враждебной оказалась внешняя среда. У одних это корчи радости. Еще бы: ведь демократия и демократы, не стесняясь в средствах, победили фашизм, расизм, мужской шовинизм и всякую там прочую нетолерантность. Для других все в точности наоборот: они претерпевают судорожные приступы ужаса, трагических предчувствий, отчаяния.

Вторая декада января в Штатах действительно оказалась невероятно насыщенной событиями. Президента Трампа в буквальном смысле изолировали ото всего мира: аккаунт в "Твиттере", посредством которого он общался без малого с 90 миллионами подписчиков, просто уничтожили. Вместе с главой государства обнулили его сподвижников и даже просто единомышленников. В общей сложности прихлопнуты 70 тысяч аккаунтов. Попытку перебраться на независимую платформу "Парлер" пресекли тотчас же. Этот "Парлер" немедленно уничтожили: выбросили его с арендуемых серверов, взломали базу данных. "Фейсбук" начал вычищать публикации, где присутствуют слова "украденные выборы": никаких сомнений в абсолютной честности победы Джо Байдена быть в принципе не может, наверное, поэтому инаугурация пройдет под 4-метровым забором. Выступления Трампа больше не транслирует ни один крупный канал, включая лояльный республиканцам "Фокс". У лидера страны попытались даже отнять последнюю из президентских инсигний - ядерную кнопку. Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей, начала об этом переговоры с армейским командованием. Вырвать из рук Трампа ядерный чемоданчик не вышло, но зато хозяину Белого дома объявили новый, второй по счету, импичмент: без особой надежды отрешить от власти - скорее, просто для того, чтобы сплясать на его костях победный танец. Надо сказать, это лишь издалека подобное кажется внезапным необъяснимым безумием. На самом деле лягушку варили долго и только под конец градус резко повысили. Вот, скажем, последние несколько лет в Штатах стало совершенно нормальным публично желать Трампу смерти и мечтать, чтобы нашелся на него душегуб. Делали это политики, актеры, бизнесмены.

Но и это не все. Управляемость американских медиа уже давно не была секретом. В октябре-ноябре ни в одном крупном СМИ не дали опубликовать новость о том, что Джо и Хантер Байдены имели коррупционный гешефт в Киеве. Тогда же заблокировали в «Твиттере» аккаунт газеты "Нью-Йорк Пост", которая про Байденов и украинскую Burisma молчать не стала. Но разве это диво? По интернету давно бродит клип-нарезка: десятки телеканалов и ведущих демонстрируют не просто единодушие, но даже единомыслие.

Считать, что в Соединенных Штатах образовался ниоткуда внезапный "цифровой ГУЛАГ", не совсем верно. Просто в момент, когда решалась судьба страны и мира, была проведена тотальная мобилизация всех ресурсов: политических, экономических, информационных. Но инструменты такой мобилизации существовали давно, их всего лишь никогда прежде не применяли так массово и демонстративно. Причем, теперь делают нарочито публичным даже то, что прежде постарались бы оставить скрытым намеком, который поймут только свои. И вот мэрия Нью-Йорка расторгает все контракты с компаниями Трампа. Раньше это бы сделали втихомолку, но так, чтобы жертва поняла все. Или, скажем, журнал «Форбс» объявляет войну тем компаниям, которые возьмут на работу сторонников и соратников Трампа. В былые времена таких бедняг внесли бы в негласные черные списки, но не грозили бы расправой настолько демонстративно. Но иначе теперь, похоже, нельзя, ведь идет последняя битва добра со злом. Так оно, в общем, и есть. Трамп был вождем и знаменем национального производственного капитала, за ним стояли корпорации, которые желали возвращения в Штаты заводов и фабрик, которые требовали протекционизма и обозначали это словами: "Сделаем Америку снова великой!". Победили глобалисты, которым до Америки в общем нет никакого дела. Они - граждане мира, вернее даже хозяева мира, которым все равно, откуда вершить судьбы планеты: из Нью-Йорка, из Лондона, из Сингапура. Из Штатов пока удобнее, но времена меняются и меняются непредсказуемо. Трамп обещал гражданам кровь, пот и слезы, которые сделают США снова единственной сверхдержавой. Байден и те, кто за ним стоит, напротив, будут кровь, пот и слезы экспортировать, а импортировать капитал.