В США полицейские застрелили подозрительного мужчину

Новая смерть от рук полицейских в США. В Голливуде правоохранители застрелили подозрительного мужчину. Сотрудники полиции ехали на вызов, в то время как в них врезалась другая машина. Из автомобиля вышел водитель в бронежилете. Держа руку за спиной, он начал вести обратный отчет и двигаться в сторону полицейских. Правоохранители оперативно открыли огонь. Пострадавший скончался на месте. Для выяснения обстоятельств начато расследование.