В США полицейский переехал людей на внедорожнике

Происшествие в американском городе Такома. Там полицейский внедорожник проехался через толпу людей. Накануне в городе проходили гонки, участники и зрители мероприятия перекрыли целый перекресток. На прибывший наряд милиции отреагировали агрессивно: толпа окружила автомобиль стражей порядка. После неудачной попытки отступить правоохранитель, видимо, решил изменить курс движения. Несколько человек были сбиты и отброшены. На кадрах видно, как минимум один попал под колеса. К пострадавшим вызваны медики.





