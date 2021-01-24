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В США полицейский переехал людей на внедорожнике
Происшествие в американском городе Такома. Там полицейский внедорожник проехался через толпу людей. Накануне в городе проходили гонки, участники и зрители мероприятия перекрыли целый перекресток. На прибывший наряд милиции отреагировали агрессивно: толпа окружила автомобиль стражей порядка. После неудачной попытки отступить правоохранитель, видимо, решил изменить курс движения. Несколько человек были сбиты и отброшены. На кадрах видно, как минимум один попал под колеса. К пострадавшим вызваны медики.
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