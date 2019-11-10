В США полыхают пожары у киностудий Warner Brothers и Universal

В Калифорнии - природные пожары. Пламя полыхает у киностудий Warner Brothers и Universal. Персонал эвакуирован. Сами павильоны не горят, людей попросили покинуть территорию в целях безопасности. В настоящий момент возгорание локализовано, но потушить его пока не удалось. Угрозы зданиям и другой инфраструктуре нет. Огонь распространился на площади около 14 гектаров. В его ликвидации задействовано более 230 пожарных и авиация. Один из спасателей пострадал и госпитализирован. Лесные пожары зафиксированы также в районе Гриффит-парка.