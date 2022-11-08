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В США последний день голосования - демократы рискуют потерять контроль над Конгрессом
В США последний день голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Почти 30 % избирателей определились досрочно и по почте. Результаты этой гонки многими в стране рассматриваются как судьбоносные.
С призывом голосовать за республиканцев выступил в Twitter Илон Маск. Он считает, что они смогут удерживать демократов от безрассудных поступков.
Опросы обещают более-менее уверенную победу республиканцам, которые грозят остановить финансирование конфликта в Украине, а также начать процедуру импичмента президента Байдена.
Однако обольщаться прогнозами социологов в США не спешат: существуют серьезные опасения массовых фальсификаций. Например, в Пенсильвании четверть миллиона бюллетеней были отправлены по почте людям, которых, возможно, даже не существует - этого числа голосов, например, вполне достаточно, чтобы демократам торжествовать победу.
Фото:pixabay.com
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