В США последний день голосования - демократы рискуют потерять контроль над Конгрессом

В США последний день голосования на промежуточных выборах в Конгресс. Почти 30 % избирателей определились досрочно и по почте. Результаты этой гонки многими в стране рассматриваются как судьбоносные.

С призывом голосовать за республиканцев выступил в Twitter Илон Маск. Он считает, что они смогут удерживать демократов от безрассудных поступков.

Опросы обещают более-менее уверенную победу республиканцам, которые грозят остановить финансирование конфликта в Украине, а также начать процедуру импичмента президента Байдена.

Однако обольщаться прогнозами социологов в США не спешат: существуют серьезные опасения массовых фальсификаций. Например, в Пенсильвании четверть миллиона бюллетеней были отправлены по почте людям, которых, возможно, даже не существует - этого числа голосов, например, вполне достаточно, чтобы демократам торжествовать победу.