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В США пост шерифа графства Чешир занял трансгендер и анархист
Новость, которая больше похожа на шутку, взбудоражила штат Нью-Гэмпшир, что на северо-востоке США. Там пост шерифа графства Чешир заняла трансгендерная женщина Ария Ди Меццо. Она называет себя верховной жрицей некоей реформаторской сатанинской церкви и анархисткой. Поддерживает декриминализацию наркотиков, секс-бизнеса и нелегальную миграцию.
Многие СМИ сейчас иронизируют: власти штата Нью-Гэмпшир продемонстрировали "высшую степень толерантности, политкорректности и... бредовости". Примечательно, что Ария прошла от консервативной Республиканской партии Дональда Трампа. Просто за пару дней до выборов основной кандидат республиканцев внезапно снялся, а жители Чеширского округа просто по привычке проголосовали за своего кандидата, даже не подозревая, кого именно они выбирают. Причем, за Арию подписались 4 тысячи человек.
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