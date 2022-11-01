В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой

Американские социальные элиты и сочувствующие им пользователи соцсетей все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет в статье для издания The Federalist научный сотрудник Дунайского института Майкл О'Ши.



Автор задается вопросом, отчего так происходит. "Ответ прост: все дело в том, что наши (американские - Прим. ред.) социальные элиты уверены в собственной правоте", - пишет он.



При беглом взгляде на соцсети, отмечает О'Ши, можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. По тем или иным причинам выставление украинского флага - надежный способ показать свое моральное превосходство, причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране.



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