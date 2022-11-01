3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В США поставили флаг Украины в один ряд с ЛГБТ-символикой
Американские социальные элиты и сочувствующие им пользователи соцсетей все чаще выставляют украинский флаг наряду с символами ЛГБТ, пишет в статье для издания The Federalist научный сотрудник Дунайского института Майкл О'Ши.
Автор задается вопросом, отчего так происходит. "Ответ прост: все дело в том, что наши (американские - Прим. ред.) социальные элиты уверены в собственной правоте", - пишет он.
При беглом взгляде на соцсети, отмечает О'Ши, можно обнаружить бесчисленное множество украинских флагов рядом с радужными флагами и значками с местоимениями. По тем или иным причинам выставление украинского флага - надежный способ показать свое моральное превосходство, причем даже в случае тех, кто до недавнего времени мало что знал об этой стране.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов