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В США потерпел крушение поезд, перевозивший бензин и пропан

В США авария на железной дороге. На линии Аризона - Нью-Мексико потерпел крушение поезд, который перевозил бензин и пропан. Десятки вагонов сошли с рельсов, часть из них загорелась.

Очевидцы разместили в социальных сетях видео и фотографии смятых вагонов и столбов черного дыма. Жители ближайших домов были эвакуированы. О пострадавших не сообщается.

Инцидент привел к закрытию крупной автомагистрали, являющейся ключевым маршрутом грузовых перевозок между двумя штатами.

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