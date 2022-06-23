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В США потерпел крушение вертолет, 6 человек погибли

ЧП в американском штате Западная Вирджиния. Потерпел крушение вертолет. Шесть членов экипажа погибли - на месте трагедии ведутся поисковые работы - личности погибших пока неизвестны. Район происшествия оцеплен, по близлежащей трассе запрещено движение. О причинах крушения пока не сообщается.

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