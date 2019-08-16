ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США появился первый коммерческий космопорт

3-этажное футуристичное здание возвели на юго-западе страны в штате Нью-Мексико. Комплекс назвали "Спейс-порт Америка". Планируется, что в будущем он станет центром управления суборбитальными полетами. В здании будет размещен и центр подготовки космических туристов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все